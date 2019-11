Alto Adige: Mattarella, 'esempio di autonomia a livello mondiale' (2)

(Adnkronos) - "Per intima convinzione di De Gasperi -che seguì personalmente la questione sino a quando fu al governo- l’Italia repubblicana -ha ricordato Mattarella- fece quello che si sarebbe dovuto fare sin dal 1919. Previde per la minoranza uno 'status' autonomo, ristabilì diritti, assicurò tutele, comprese la ricchezza che proveniva da un territorio composito e si impegnò per accrescerla. Certo l’attuazione dell’autonomia ebbe un percorso complesso, tortuoso, non sempre veloce. Ha anche attraversato periodi bui. Penso alla parentesi del terrorismo, dei 47 attentati della notte dei fuochi e di quelli –di ricordo doloroso- contro le persone che provocarono vittime".

"Ma ha conosciuto fasi –prevalenti- di intensa collaborazione. A partire dal determinante quarto congresso straordinario della Südtiroler Volkspartei, del 22 novembre di cinquant’anni or sono, e dalla decisione assunta in quella sede, non senza tormenti, sotto la guida illuminata e sgace del presidente Silvius Magnago".