Ue: Mattarella, 'fuori da Europa non c'è sovranità e indipendenza'

Bolzano, 23 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere consapevoli che in un mondo sempre più globalizzato soltanto il disegno europeo sarà in grado di rappresentare e proteggere le nostre comunità permettendoci di continuare ad accrescere il nostro sviluppo sociale. Al di fuori di questo progetto non vi può essere, in realtà, per i popoli europei, né sovranità né indipendenza, bensì l’esatto contrario". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando a Castel Tirolo i cento anni del Trattato di Saint Germain e il 50/mo anniversario del “pacchetto per l’Alto Adige” insieme all'omologo austriaco Alexander Van der Bellen.