Campania: Gelmini, 'candidatura Caldoro ottima'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - La candidatura per la presidenza della Regione Campania "sarà ufficializzata dai vertici della coalizione, come è normale che sia. Noi abbiamo indicato Stefano Caldoro, per le sue comprovate qualità di ottimo amministratore e per la sua serietà ed efficienza. Non credo che ci saranno problemi: quella di Stefano è un'ottima candidatura". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera, in un'intervista a 'Il Mattino'.