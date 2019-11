Violenza su donne: 93 'Posti occupati' al Barbera e una poltrona rosa in tribuna autorità

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Novantaquattro posti, tanti quante le donne uccise finora quest’anno in Italia, saranno lasciati vuoti questa domenica al Barbera in occasione della partita Palermo-ACR Messina. E' così che il Palermo ha deciso di ricordare le vittime di femminicidio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Ogni posto vuoto sarà un 'posto occupato', come il nome della campagna contro la violenza di ogni genere, nata nel 2013, ideata e promossa da Maria Andaloro e partita proprio dalla provincia di Messina con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione nei confronti di un fenomeno, la violenza sulle donne, sempre più piaga sociale oltre il limite dell'emergenza.

I 93 'posti occupati' saranno sparsi in tutti i settori dello stadio Barbera, dalle curve alla gradinata, dai due anelli della tribuna coperta fino alla tribuna stampa, perché le donne uccise erano o avrebbero potuto essere impiegate, giornaliste, casalinghe, figlie, mogli, madri, facoltose, indigenti. La società ha poi anche scelto di mettere in prima fila in tribuna autorità una poltrona di ecopelle rosa, come il colore simbolo del Palermo, che d’ora in poi sarà sempre 'occupata' simbolicamente da ogni donna rimasta uccisa.