M5S: Grillo, 'non rompete i c...ni, capo è Di Maio'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Tu il coraggio ce l'hai, non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro, che si dice questo qua va bene e non va bene. Le situazioni devono essere chiare: il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i c...ni , fatemi la cortesia, se no ci rimettiamo tutti". Lo dice Beppe Grillo durante l'incontro con Luigi Di Maio in un video postato su Facebook.