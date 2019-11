Trentino Alto Adige: Kompatscher, 'una piccola Europa in grande Europa'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Quando Alcide De Gasperi e Karl Gruber nel ’46 firmarono l’accordo sull’Alto Adige furono criticati nelle loro capitali. Il premier austriaco perché aveva accettato i confini, quello italiano perché aver promesso l’autonomia. Invece quel compromesso si è dimostrato lungimirante. Noi in Alto Adige siamo una piccola Europa integrata nella grande Europa. E vogliamo restarlo". Lo dice, in un'intervista al 'Corriere della Sera', Arno Kompatscher, esponente di spicco della Südtiroler Volkspartei e presidente della Provincia autonoma di Bolzano e dell’intero Trentino-Alto Adige, alla vigilia dell'incontro in programma oggi tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello austriaco, Alexander Van der Bellen, in occasione del centenario del Trattato di Saint-Germain e il 50/mo anniversario del 'pacchetto per l’Alto Adige'.

"Che si parli italiano o tedesco, qui in moltissimi -aggiunge Kompatscher- sono orgogliosi dell’autonomia e del nostro particolare sistema, sono felici di vivere in questa piccola Europa in Europa. La stragrande maggioranza la pensa così. Poi, chiaro, ci sono eccezioni. Bisogna per questo sempre stare attenti al rispetto reciproco".