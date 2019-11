M5S: Bonafede, 'dobbiamo ripensare struttura ma problema non è Di Maio'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Dopo dieci anni di grandi risultati è normale ragionare su nuovi obiettivi, dobbiamo ripensarci a 360 gradi e svolgere gli Stati generali”, ma "sulla tempistica è opportuno un confronto. Però è chiaro che dobbiamo ripensare tutto, compreso il fatto se dobbiamo avere o meno un capo. Ma non è un problema di persone, e di certo non lo è Di Maio, con cui ho il privilegio di lavorare e che ha realizzato cose importantissime. Il punto sono gli obiettivi e la struttura". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

Quanto alla decisione dei militanti di presentarsi alle elezioni in Emilia e Calabria, "leggo la votazione per quello che è: gli iscritti -spiega il Guardasigilli- hanno deciso che dobbiamo partecipare alle Regionali, e dobbiamo rispettare la loro indicazione. Avrei preferito che il M5S si fermasse per un momento di riflessione su obiettivi e struttura".