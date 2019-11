Prescrizione: Bonafede, 'no rinvio, Pd dovrà spiegare se vota con Fi e Lega

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "La blocca-prescrizione non può essere rinviata, è una conquista di civiltà. E la verità è che siamo d’accordo praticamente su quasi tutta la riforma, anche stando ai contributi scritti che ho ricevuto dai partiti. Oggi c’è ancora spazio per il dialogo. Certo, se si arrivasse a un punto in cui l’atteggiamento del Pd ripercorresse quello di Salvini, non sarei io a dovermi porre certe domande. Non vorrei essere nei loro panni qualora dovessero spiegare ai loro elettori di aver votato con Lega e Fi contro la prescrizione". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'

"Ricordo -prosegue il Guardasigilli- che da nessuna parte funziona come in Italia. Voglio discutere della riforma penale che accorcerà i tempi processuali, ma è il Pd a voler parlare solo di prescrizione. I primi effetti della riforma non si avranno prima del 2023, e prima avremo tutto il tempo di utilizzare i fondi per migliorare il comparto della giustizia. Loro mi chiedevano di tutelare gli assolti in primo grado, e io ho proposto una corsia preferenziale per loro in appello. Mi hanno risposto che non va bene. E mi chiedo perché".