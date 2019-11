Ex Ilva: Conte, 'non discusso di scudo penale, concentrati su polo industria'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Non abbiamo discusso di scudo penale, abbiamo discusso di come risolvere il problema di un polo industriale che in prospettiva ha un rilievo per l'intero sistema manufatturiero italiano. Da domani inizierete con il dilemma scudo sì, scudo no", un argomento "che vi appassiona. Se volete parlare di scudo in tutto questo, non lo facciamo.. lo fate sa soli". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.