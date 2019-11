Manovra: D'Incà, 'al lavoro per arrivare in Aula nei tempi stabiliti'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Ultimo appuntamento della settimana, qui in sala verde a Palazzo Chigi per un primo esame degli emendamenti governativi alla Legge di Bilancio, con tutte le forze della maggioranza. Stiamo lavorando ininterrottamente per far arrivare la manovra in aula nei tempi stabiliti". Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà.