Mediaset: più tempo per accordo con Vivendi, Tribunale rinvia al 29 novembre**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Il Tribunale di Milano, su istanza delle parti, "ha rinviato la prosecuzione dell’udienza al 29 novembre 2019 per dare modo alle parti di verificare ulteriormente la possibilità di conciliazione della lite, prorogando la provvisoria sospensione della delibera impugnata sino a detta udienza". Lo rende noto Mediaset in un una nota in merito al procedimento ex articoli 2378 c.c. e 700 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Milano da Vivendi e Simon Fiduciaria per la sospensione della deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria di Mediaset in data 4 settembre 2019 (vedi comunicato stampa del 15 ottobre 2019).