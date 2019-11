Mediaset: Vivendi, Simon Fiduciaria potrà votare in Assemblea per il suo 20%?**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Mediaset permetterà a tutti i suoi azionisti di votare alla sua assemblea degli azionisti il 10 gennaio, e in particolare lo permetterà a Simon Fiduciaria, che ha il diritto di votare per l'equivalente del 20%, in applicazione del piano di compliance validato dall'Agcom?". E’ il quesito che giunge da un portavoce di Vivendi dopo la convocazione dell’assemblea straordinaria da parte del Cda della società di Cologno.