Regionali: Speranza a M5S, 'divisione non avrebbe senso, dialoghiamo'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Insisto perché si apra dialogo sulle prossime regionali". Roberto Speranza, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos mentre si trova a Pisa, non si arrende alla possibilità, che sta diventando sempre più certezza, che le forze politiche della maggioranza di governo si presentino divise alle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Per il ministro di Leu, l'ipotesi che i 5 Stelle vadano da soli è da scongiurare. "Non ci rassegniamo alla divisione che non avrebbe alcun senso", sottolinea.