Antitrust: sanzioni per pratiche commerciali scorrette in promozione materassi Marion (2)

(Adnkronos) - La seconda pratica commerciale scorretta consiste nella ritardata consegna del materasso in promozione Evolatex, in violazione dell’art. 23 comma 1, lett. f) del Codice del Consumo. È stato accertato infatti che i consumatori che hanno acquistato il materasso Evolatex, sono stati fortemente penalizzati per i tempi di consegna rispetto ai clienti che hanno acquistato gli altri materassi del catalogo Marion non in promozione.

Per aver posto in essere tali pratiche commerciali scorrette alla società Enneci S.r.l. sono state irrogate sanzioni per complessivi 65.000 euro e alla società Evo S.a.s. di Dierre Group Srl & C. sono state irrogate sanzioni per complessivi 40.000 euro. Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa dell’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.