Antitrust: sanzioni per pratiche commerciali scorrette in promozione materassi Marion

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - L’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Enneci Srl ed Evo Sas di Dierre Group Srl & C., per aver posto in essere due pratiche commerciali scorrette nell’attività di promozione e vendita di materassi in lattice a marchio Marion. Lo rende noto l'Antitrust in un comunicato.

In primo luogo, le suddette società, nel corso della televendita denominata 'Doppio sconto', hanno diffuso informazioni ingannevoli, in violazione dell’art. 21, comma 1, lett. b) del Codice del Consumo, con riferimento alle caratteristiche del materasso in promozione Evolatex pubblicizzato come 'più alto che mai'. In realtà, secondo quanto accertato nel corso del procedimento, il materasso Evolatex ha uno spessore di 16 cm inferiore a quello degli altri materassi del catalogo Marion e dunque tale da non giustificare l’affermazione “più alto che mai”.