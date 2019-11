Intelligenza artificiale: Conte, 'processi tecnologici vanno governati'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Verrebbe da chiedersi che ci fa qui il presidente del Consiglio in una giornata come questa? I compiti del presidente del Consiglio sono tanti. E tra questi anche quello di dare una prospettiva, progettare il Paese che vogliamo. Ecco perchè vengo qui a confrontarmi con voi e cogliere gli spunti delle vostre ricerche". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al convegno 'Statuto etico e giuridico dell'intelligenza artificiale' in corso alla Camera.

"Come tutte le grandi evoluzioni tecnologiche, l'intelligenza artificiale impatta sull'organizzazione sociale e politica. Dobbiamo porci l'esigenza di governare questi processi, di indirizzare questa rivoluzione tecnologica e scegliere il nostro modello di sviluppo senza che siano le macchine ad imporlo e che deve essere orientato secondo i principi della consapevolezza e della responsabilità".