Il tour delle eccellenze di Enel Energia fa tappa a Cassino

Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - Ultima tappa per l'Enel energia tour. Domani, infatti, il truck, targato Enel che ha attraversato l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, si fermerà a Cassino. Il tour, partito il 16 aprile a Messina, ha fatto tappa in 50 località italiane, e si concluderà domani regalando una giornata di festa a grandi e piccini. L’appuntamento avrà inizio alle 11 in Piazza Nicholas Green con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Enzo Salera e, per Enel, Luca Lucchesi, responsabile mercato area centro, e Aurora Viola responsabile planning, Performance&Quality Management Mercato Italia.

A Cassino sarà Andrea Dianetti, cantante, attore e volto dei programmi tv “Amici”, “I Cesaroni” e “Camera Cafè”, a incontrare i cittadini e, grazie a loro, a scoprire bellezze e prodotti tipici della città. Il conduttore a bordo di un 'truck' si metterà alla prova nella preparazione della polenta al sugo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, le attività si sposteranno in piazza Labriola con truccabimbi e spettacolo di magia, mentre i due Spazi Enel di Via Gaetano di Biasio 144 e Via Falaise 28 saranno aperti e accoglieranno i clienti interagendo con le attività del truck. In serata è previsto piano bar con Alessandro Gallozzi, degustazione di prodotti tipici, aperitivo e show finale.

Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, che si svolge a bordo di un truck appositamente allestito per diventare uno spazio vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento. Il truck è un 'piccolo mondo' in cui spazi, contenuti, relazioni con il pubblico sono disegnati per essere stimolanti, aperti e accoglienti, per creare un momento di socializzazione e portare in scena l’orgoglio dei piccoli centri italiani.

“Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei comuni italiani" spiega Nicola Lanzetta, responsabile mercato di Enel Energia.

Questo tour, conclude Lanzetta, "è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi i nostri negozi accoglieranno il pubblico per partecipare attivamente alle attività e vivere nuove esperienze”.