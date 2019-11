Sud: Provenzano, 'obiettivo governo è rendere Zes attrattive' (3)

(Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il tema delle infrastrutture interne alle Zes Provenzano ha comunicato come il Governo non ha definanziato nulla, anzi ha annunciato, ringraziando il Sottosegretario Turco che ha lavorato al tema, che in Legge di Bilancio “abbiamo creato uno strumento dedicato al finanziamento delle infrastrutture che abbiamo denominato “Infrastrutture dell’ultimo miglio”, quelle che consentono il collegamento delle Zes con l’esterno. Le risorse previste per i “grandi investimenti Zes”, che non erano state utilizzate ed erano sostanzialmente immobilizzate per la complessità attuativa, e che comunque dai dati e dalle stime disponibili eccedevano di molto il possibile tiraggio di investimenti delle imprese localizzate nelle Zone per gli anni 2020 e 2021, hanno alimentato interamente il Fondo “Cresci al Sud”, misura che in larga parte ha le stesse finalità ma che si attua su tutto il territorio meridionale, al fine di moltiplicarne gli impatti: “un fondo che dunque si applica anche alle Zes e, qualora sarà necessario, potrà prevedere una riserva per le imprese localizzate nelle Zone”.