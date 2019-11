Sud: Provenzano, 'obiettivo governo è rendere Zes attrattive' (4)

(Adnkronos) - Il Ministro ha chiesto alla Cabina di lavorare per arrivare in tempi più rapidi possibili a una sostanziale armonizzazione e semplificazione delle procedure interne alle Zone economiche speciali. Il Governo, proprio per portare avanti una politica di accelerazione dell’operatività delle Zes, ha ritenuto di dover far presiedere il comitato di indirizzo a un Commissario governativo, dotato di risorse, che possa stabilire i più virtuosi rapporti di collaborazione in particolare con le autorità portuali, che sia un punto di raccordo costante tra Regioni e amministrazioni centrali, che costituisca il punto di rifermento unico anche rispetto ai grandi investitori che vogliono arrivare in queste aree del Paese.