Sud: Provenzano, 'obiettivo governo è rendere Zes attrattive' (2)

(Adnkronos) - “Il Governo ha voluto rafforzare in maniera significativa lo strumento delle Zes”, ha spiegato Provenzano che ha approfondito come il tema degli incentivi sia stato potenziato con la proroga del credito di imposta al 2022. Proroga che nella Legge di Bilancio è costata 100 milioni in più. Il Ministro ha inoltre dato notizia dell’interlocuzione in corso con il Mef per chiedere, sulla base dei recenti incontri con la Commissione europea, una diversa interpretazione che l’Agenzia per le entrate ha dato del credito di imposta, assai restrittiva in particolare per le iniziative imprenditoriali che riguardano le attività logistiche, decisive per lo sviluppo di queste aree.