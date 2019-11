Sud: Provenzano, 'obiettivo governo è rendere Zes attrattive'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Oggi si è riunita la Cabina di regia per le Zone economiche speciali (Zes), presieduta dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, con i rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno, le autorità portuali, il Dipartimento per le politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione territoriale, nonché i ministeri interessati.

La riunione, la prima convocata dal suo insediamento, è stata l’occasione per il Ministro Provenzano di offrire un quadro delle iniziative che il Governo ha assunto e vuole assumere per rilanciare le Zes e migliorarne le potenzialità a partire dall’individuazione delle debolezze sia nelle amministrazioni centrali che regionali, che nella stessa governance.