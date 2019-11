Nagorno Karabakh: Conte, 'dialogo continuo per soluzione duratura crisi'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato della situazione del Nagorno Karabakh, ho ascoltato le considerazioni del primi ministro Pashinyan. Da parte mia ho rappresentato la premura dell'Italia per una soluzione stabile e duratura della crisi, soluzione attraverso cui si può arrivare solo con un dialogo che deve essere continuo, serrato". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan.

"Il dialogo - per Conte - è l'unica opzione che riconosciamo rispetto a una escalation di quel conflitto, va sorretto da una volontà politica autentica e anche da un'opera paziente presso i rispettivi popoli che li prepari a quelli che sono i vantaggi legati al processo di pacificazione. Sosteniamo gli sforzi dei facilitatori, del gruppo di Minsk e siamo pronti a un contributo per un rilancio dei negoziati, per la stabilità dell'area. Allo stesso tempo l'Italia auspica l'adozione di misure volte a ridurre la tensione, a scongiurare perdite di vita umane e che possa favorire un'atmosfera che produca questo dialogo", spiega il premier.