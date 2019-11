Carburanti: Figisc, prezzi ancora fermi in prossimi 4 giorni

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - I prezzi dei carburanti dovrebbero rimanere sostanzialmente fermi nei prossimi quattro giorni. A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente nazionale della Figisc - Confcommercio.

"A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni inter-nazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, vi so-no ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente ancora stabili, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio 'self' e 'servito', per i prossimi 4 giorni con scostamenti, in questa prima fase iniziale, entro 0,2 cent al litro in più o in meno".

Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli -Assoenergia, dei prezzi pubblicati dalla Commissione Europea, rileva Bearzi, "risulta che nella data del 18 novembre lo 'stacco Italia delle imposte sui carburanti' (ovvero quante imposte si pagano in più in Italia rispetto alla media dei 28 Paesi Ue) è pari a +22,3 cent/litro per la benzina e +20,3 per il gasolio (in media ponderale tra i prodotti +21,0) e le imposte hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 63,05 % e per il 58,34 % su quello del gasolio".