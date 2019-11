Ue: Gualtieri difende riforma Mes, 'attaccato da chi l'ha firmata'(2)

(Adnkronos) - Il timore sollevato da alcuni, in particolare da Fassina, sarebbe stato quello di ritrovarsi con Paesi di serie A e serie B nell'accesso alla liquidità del cosiddetto fondo Salva-Stati, dovuto a criteri troppo severi di ammissibilità fissati dalle nuove regole. Gualtieri avrebbe riconosciuto come legittime tutte le osservazioni, assicurando tuttavia che non ci sarebbero danni per il Paese con il disco verde alla riforma del Mes.