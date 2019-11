Ue: Gualtieri difende riforma Mes, 'attaccato da chi l'ha firmata'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Nel corso del vertice a Palazzo Chigi sul Mes, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, non avrebbe mancato di sottolineare quello che lui stesso, e l'intero Pd, considerano un paradosso: trovarsi a difendere e spiegare una riforma attaccata da chi nell'estate scorsa l'aveva negoziata e firmata, nello specifico la Lega, all'epoca forza di governo, e ora sul piede di guerra contro la ratifica del Mes.

Il clima dell'incontro viene descritto come positivo e costruttivo, seppur le distanze restano, tanto che sarà necessario un nuovo incontro. Il vertice sarebbe stato molto tecnico, con il responsabile dell'economia -testo alla mano- pronto a spiegare e tentare di fugare i dubbi, in particolare quelli sollevati dal M5S e da Leu, in particolare da Stefano Fassina. Passi avanti, secondo le stesse fonti, sarebbero comunque stati fatti: "se prima i dubbi erano 100, adesso sicuramente saranno stati sforbiciati almeno in parte".