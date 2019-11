Regionali: Taverna, 'ho votato per non correre, Houston abbiamo problema' (2)

(Adnkronos) - "Ho votato affinché il MoVimento avesse una chance di uscire dalle dinamiche elettorali per dedicarsi a un nuovo progetto di Governo con l’attuale maggioranza. Ho votato perché ci mettessimo in ascolto dei tanti, troppi, che anche a me hanno chiesto cosa dovessero aspettarsi dal MoVimento. Ho votato Sì e lo rivendico. Ma rivendico anche la necessità di dire: Houston abbiamo un problema! Ma comprendo il desiderio reale e condiviso di coloro che hanno detto: 'meglio un cittadino nelle istituzioni come presidio di legalità'”.

Dopo aver assicurato il suo impegno alle prossime tornate elettorali, "resto comunque fortemente convinta - puntualizza Taverna - che il MoVimento stia vivendo una fase che non può e non deve essere dimenticata dopo l’esito di questa votazione".