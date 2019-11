Sardine: registrato il simbolo in Ue**

Roma, 22 nov. (Adnkronos)(di Ileana Sciarra) - Detto fatto. Il simbolo '6000 sardine' ora è un contrassegno registrato all'Euipo, ovvero all'ufficio europeo per la proprietà intellettuale. Obiettivo tutelarsi dai fake, vale a dire falsi domini e profili, ma anche da eventi di piazza che nulla hanno a che vedere con l'onda anti-populista e anti-Salvini nata a Bologna e ora in moto in tutta l'Italia.

Il contrassegno, come anticipato all'Adnkronos da Mattia Santori, è stato registrato ieri, 21 novembre, con il numero di marchio 018156384. Il simbolo è quello delle dieci sardine disegnate a matita, unite e con lo sguardo rivolto verso l'alto dove fa capolino una nuvoletta a mo' di fumetto, che all'ufficio Euipo risulta tuttavia priva di scritte: è in quel fumetto che, di volta in volta, appare la scritta con la città dove sono in piazza le 'sardine' seguito dal 'non si lega', ormai diventato un vero e proprio tormentone.

Avviando la ricerca sul sito Euipo con la parola chiave 'sardine' appaiono diversi marchi, tutti commerciali e di genere alimentare. Poi spuntano le '6000 sardine' dei ragazzi di Bologna, ultimo simbolo registrato in ordine temporale con la parola chiave 'sardine', e che ora può godere di uno 'scudo' e della tutela della proprietà intellettuale in Italia e fuori dai confini nazionali.