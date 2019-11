Regionali: Lombardi, 'ora si decida su Rousseau se allearsi in Calabria ed E. Romagna'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Proprio per il rispetto profondo che nutro nei confronti degli iscritti e ben sapendo che noi eletti siamo solo dei portavoce di una comunità, mi aspetto ora che il prossimo imminente quesito su Rousseau sia dedicato ai soli cittadini emiliano-romagnoli e cittadini calabresi con una vera possibilità di scelta tra: andare al voto da soli, cercando di coinvolgere liste civiche vere; andare al voto in coalizione con il centro sinistra; andare in coalizione con il centro destra". Lo scrive Roberta Lombardi su Facebook, in un post durissimo.

"Sappiamo fare due cose insieme, riorganizzare e andare ad elezioni", scrive inoltre Lombardi coniando l'hashtag "#multitaskingnontetemo!", chiaro riferimento al rinvio degli stati generali del Movimento per permettere ai 5 Stelle di correre in Emilia Romagna e in Calabria. "Quindi cogliamo il vantaggio dello strumento, usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi!", l'affondo.