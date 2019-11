Sanità: da Cdm via libera a contratto 2016-2018

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Via libera del Cdm, pochi minuti fa, al contratto dell'area sanità 2016-2018. "E' un risultato per cui abbiamo molto lavorato, di concerto col ministero della Salute, e che ci dà grande soddisfazione - spiegano fonti del Dipartimento funzione pubblica - Un obiettivo raggiunto che ci consente di sostenere il rilancio del Servizio sanitario nazionale in un'ottica redistributiva e di inclusione sociale".