Regionali: Di Maio, 'non abbiamo paura risultati elezioni'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Non abbiamo paura, né del risultato delle elezioni, né tantomeno di chiedere l’opinione dei nostri iscritti su Rousseau, che ci accompagnano in questa avventura iniziata 10 anni fa. L'unica cosa che temiamo è la mancanza di partecipazione, ma oggi ci avete fatto sentire che non siamo soli". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, commentando il voto su Rousseau che ha decretato il via libera alla presentazione delle liste M5S in Calabria ed Emilia Romagna.

"Siamo qui per servire i cittadini sempre - prosegue - fosse anche solo per mettere un portavoce dentro le istituzioni, perché informerà le persone e parlerà con i cittadini che ci chiedono soluzioni. Per noi la politica è questo".