Regionali: Di Maio, 'adesso lavorare pancia a terra, io in prima linea'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti c'è solo una cosa da fare: mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, commentando il responso della votazione sulla piattaforma Rousseau. "Tutti i nostri parlamentari nazionali ed europei - prosegue - tutti i nostri consiglieri regionali e comunali hanno il dovere di dedicare ogni minuto libero, della settimana e del week end, alla Calabria e all’Emilia Romagna. Non so che risultato raggiungeremo, ma come sempre io sarò in prima linea e non mi risparmierò. Ogni singolo portavoce, ogni singolo attivista, ogni singola persona che crede nei nostri valori è chiamato a mettersi in gioco".