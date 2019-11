Regionali: Di Maio, 'in Calabria ed E. Romagna correremo da soli'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri regionali mi hanno chiesto di correre da soli. Alcuni avevano espresso delle perplessità e anche contrarietà rispetto a votare sulla nostra piattaforma. Ma noi siamo il MoVimento 5 Stelle e questo è quello che facciamo quando dobbiamo prendere una decisione importante". Lo annuncia Luigi Di Maio, nel post in cui commenta i risultati del voto sulla piattaforma Rousseau.