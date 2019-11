Regionali: Di Maio, 'mandato fortissimo, parteciperemo a voto con tutte nostre forze'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi. Era necessario fare questo voto perché in tanti, anche persone che hanno fatto la storia del MoVimento, mi hanno espresso i loro dubbi sulla partecipazione al voto in questo momento storico e c'erano tanti strani retroscena sui giornali. Per questo abbiamo deciso, anche con Beppe, di lasciare questa decisione a tutti gli iscritti, che ci hanno dato un mandato chiaro e fortissimo: dobbiamo partecipare alle elezioni regionali con tutte le nostre forze. Ed è quello che faremo". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, commentando a caldo i risultati della votazione su Rousseau che hanno sancito il via libera alle elezioni regionali per il M5S in Calabria ed Emilia Romagna.