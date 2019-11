Regionali: Toninelli, 'votato per lista, da quando inseguiamo consenso perdiamo'**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Ho votato! Ho votato pensando a quelle persone che sotto la luce delle 5 stelle hanno dato tanto senza chiedere nulla in cambio. Ho votato per quelle persone, poche o tante che siano, che quel giorno di gennaio in cui si voterà in Emilia Romagna e in Calabria non vedono l’ora di impugnare la matita e fare una bella X sulle 5 stelle. Ho votato per dire stop ai troppi ragionamenti strategici che ci hanno portato a soffrire di ansia da consenso. Quel maledetto consenso che da quando rincorriamo stiamo perdendo". Lo scrive su Facebook l'ex ministro M5S Danilo Toninelli.

"E infine - conclude - ho votato perché si può tornare a sognare e programmare il futuro sotto le 5 stelle con una quanto mai doverosa e urgente rivoluzione esterna ed interna, anche partecipando alle elezioni regionali. Ho votato no, che vuol dire SÌ!", conclude Toninelli.