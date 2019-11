Alitalia: Rampelli, 'governo fermo a fase interlocutoria, Stato faccia sua parte'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Nel giorno della scadenza dell’offerta vincolante per il rilancio di Alitalia la soluzione resta lontana, senza acquirenti. Di fatto il governo è ancora fermo alla fase interlocutoria come dimostra l’ipotesi, che circola in queste ore, di un’ennesima proroga. Una situazione che non dà garanzie sul rilancio della nostra compagnia di bandiera e sul futuro di circa 12mila dipendenti". Ad affermarlo in una nota è Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

"Il governo lavori per trovare soci solidi, proprio l’Italia che fonda la sua economia sulle relazioni internazionali, sulle esportazioni e sul turismo è impensabile non abbia un vettore nazionale competitivo sul mercato. Lo Stato faccia la sua parte", conclude.