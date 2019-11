Alitalia: Mollicone (Fdi), 'sostegno a sciopero sindacati, subito nuovo consorzio'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Dopo Ilva, il governo prosegue nel portare avanti la propria proposta per la Nazione: chiudere le aziende, tassare gli italiani, dismettere i nostri asset strategici. Dopo mesi e mesi di tentennamenti, Alitalia rischia di essere dichiarata in fallimento". Ad affermarlo in una nota è il deputato Fdi, Federico Mollicone.

"Sosteniamo lo sciopero indetto dai sindacati per il 13 dicembre, ed esprimiamo la nostra completa solidarietà ai lavoratori, a cui siamo sempre stati vicini. In aula, proprio sul provvedimento delle crisi aziendali, il governo ha approvato dei nostri ordini del giorno sulla risoluzione immediata della crisi di Alitalia e sulla reinternalizzazione delle procedure di manutenzione", aggiunge.

La definizione della "newco", conclude, "deve giungere a compimento in breve tempo, non sottostando ai diktat di Atlantia. Il governo Conte, sia uno che due, non è riuscito a trovare una soluzione, con continui tentennamenti e genuflessioni ai Benetton".