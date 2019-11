Governo: Conte porta ministri a cena fuori, appuntamento a due passi da P.Chigi

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Ritrovare lo spirito di squadra, dopo una serie di vicende -dall'Ilva al Mes, passando per la riforma della giustizia- che rischiano di fiaccare l'anima del governo. Il premier Giuseppe Conte stasera, dopo il Cdm, porterà i ministri a cena fuori, a due passi da Palazzo Chigi. Salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, l'appuntamento non si terrà negli appartamenti della sede del governo ma in un ristorante nel cuore di Roma.

La cena si terrà alla vigilia di due appuntamenti 'sensibili' per il governo: il primo domani mattina alle 8.30, in agenda il vertice di maggioranza sul Mes, un tema che, sollevato dall'opposizione, ha finito per creare fibrillazioni nell'esecutivo; il secondo, centrale per il governo e per l'economia dell'intero Paese, alle 18.30, quando Conte e il ministro Stefano Patuanelli torneranno a sedersi al tavolo con i Mittal per scongiurare l'uscita di scena del colosso franco indiano dall'ex Ilva.