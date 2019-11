Milano: Mediobanca, al top in Italia per i servizi pubblici (2)

(Adnkronos) - L'Atm di Milano fa viaggiare due milioni di passeggeri al giorno, pari a 1,5 volte gli abitanti della città; se si considera anche la presenza del gruppo a Copenaghen, i passeggeri sono oltre 2,2 milioni. L’Atm di Milano segna poi la più alta incidenza degli introiti da vendita di biglietti sul giro d’affari totale (54,4%) e il più basso contributo pubblico per passeggero (0,4 euro). L’Atm è terza per incidenza degli investimenti unitari sui ricavi (13,8%), dopo la Tper di Bologna (22,6%) e l’Amtab di Bari (15,9%) e si colloca al secondo posto per produttività in termini di passeggeri per operaio (102mila passeggeri), dopo la Gest (179mila passeggeri), che gestisce la tramvia di Firenze.