Milano: Mediobanca, al top in Italia per i servizi pubblici

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Milano primeggia tra i Comuni italiani per la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. E' quanto emerge dal lavoro dell'Area Studi Mediobanca sugli indicatori di efficienza e qualità dei servizi pubblici nei maggiori comuni. Lo studio esamina le società che gestiscono quattro tipologie di servizio (trasporto pubblico locale, aeroporti, idrico e igiene urbana) nei dieci capoluoghi di regione più popolosi d’Italia e dedica un focus proprio a Milano. Qui, la rete idrica gestita dalla MM, con 625 abitanti per chilometro, è la seconda più intensamente utilizzata dopo quella gestita dall’Abc di Napoli e quella con il maggior volume di acqua immessa in rete giornalmente. La MM gestisce la rete idrica a migliore tenuta, con un tasso di perdite pari al 15,9%, e con la bolletta più leggera facendo registrare i più bassi ricavi unitari.

Per quanto riguarda gli aeroporti, nello scalo di Bergamo si registrano i maggiori transiti (1.300 passeggeri al giorno), più di quelli di Linate (1.090 al giorno); ma nello scalo di Linate si registra la più alta percentuale di voli puntuali in partenza (86,8%). Sull'igiene urbana l’Amsa di Milano funziona ma potrebbe fare di più: secondo lo studio, ricopre il terzo posto per quota di raccolta differenziata (53,8%), dopo la veneziana Veritas che serve 45 comuni (65,2%) e la Alia di Firenze (59,3% in 49 comuni serviti). Terza anche per investimenti: 21,2 euro per ogni tonnellata di rifiuti raccolta.