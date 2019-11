Antisemitismo: Conte, 'Segre patrimonio per tutti noi'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Qualche tempo fa ho ricevuto dalla senatrice Liliana Segre un invito per visitare assieme a lei il Memoriale della Shoah di Milano. Ed è cosi che oggi ho avuto l’occasione di raccogliere quell’invito, a cui tenevo particolarmente. Un’esperienza davvero forte, un luogo toccante e drammatico, capace di trasmettere con dolorosa efficacia le sofferenze patite da centinaia di persone condannate a sofferenze immani e morte certa nei campi di concentramento. Grazie a Liliana Segre per avermi accompagnato in questa visita. La sua testimonianza è patrimonio per tutti noi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, dopo la visita di questo pomeriggio al Memoriale della Shoah di Milano.