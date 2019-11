Terremoto: Salvini, 'su no Imu grande vittoria Lega'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Grande vittoria della Lega che ha insistito e alla fine ha raggiunto il risultato anche per l’Emilia Romagna: niente Imu per gli immobili terremotati inagibili. Avanti così!”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini sull’emendamento della Lega approvato in commissione ambiente al decreto sisma.