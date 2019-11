Sicilia: tre giorni nell'isola per Di Maio (2)

(Adnkronos) - Domenica 24 novembre il primo incontro della giornata è in programma alle 10:30 a Grammichele (Catania) dove il ministro Di Maio, insieme al sindaco Pippo Purpora, terrà un incontro all’Istituto San Vincenzo in via Vittorio Veneto. Alle 14 sarà la volta di Acireale con un incontro al Free Mind Foundry di via Sclafani. Alle 17 Di Maio si sposterà a Leonforte (Enna) per un sopralluogo nelle aree alluvionate insieme al sindaco Salvatore Barbera. Il ministro chiuderà la sua tre giorni siciliana a Valguarnera Caropepe, alle 20.30, al Palazzo Sacro Cuore in via Alighieri.