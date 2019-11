M5S: giudice Genova respinge ricorso, 'nome e simbolo sono di Grillo'

Roma, 21 nov.(Adnkronos) - Il simbolo del M5S è di Beppe Grillo. A dirlo è il Tribunale di Genova, che ha rigettato il ricorso promosso per togliere nome e simbolo al fondatore del Movimento. La vicenda risale al gennaio 2018, quando nacque il 'Comitato per la difesa dei diritti dell'associazione M5S', con tanto di nomina di un curatore degli interessi della prima associazione M5S, quella nata nel 2009. Il presupposto dei ricorrenti è il seguente: Grillo, avallando la costituzione della terza associazione M5S a dicembre 2016, e concedendogli anche il simbolo, è in conflitto di interessi nel difendere i diritti dei primi associati, ovvero di quelli che non vogliono 'trasmigrare' nella nuova associazione.

Per il giudice Paola Luisa Bozzo Costa non è così. Come nel giudizio cautelare, per il Tribunale di Genova la proprietà del contrassegno, a cui è legata il diritto del nome, è sempre stata in capo a Grillo, e questo pur riconoscendo un conflitto d'interesse del fondatore del Movimento per i ruoli apicali rivestiti nelle tre diverse associazioni, Grillo è infatti capo politico nella prima, presidente del consiglio direttivo nella seconda e garante nella terza. I ricorrenti promettono battaglia, e si dicono pronti a ricorrere in appello.