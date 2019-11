Infortuni: operaio ferito in crollo ponteggio, Fillea 'Task force ispettori per edilizia' (2)

(Adnkronos) - "Ogni giorno - aggiunge - si discute di aumentare i livelli di sicurezza ma il rischio per chi fa questo mestiere è ancora altissimo. I controlli devono essere organizzati a sistema, altrimenti staremo sempre a raccontare dell'ennesimo infortunio o dell'ennesima morte bianca. La Fillea provinciale, assieme a tutta la Fillea, è impegnata ad avviare un'interlocuzione con i soggetti preposti per aumentare i controlli nei cantieri. La sicurezza dei lavoratori non deve passare mai in secondo piano".