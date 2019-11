Tpl: a Milano sciopero Cub Trasporti giovedì 28 novembre

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - La Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori Atm, il gruppo del trasporto pubblico milanese, per il prossimo giovedì, il 28 novembre.

Il sindacato, spiega nelle motivazioni che hanno portato alla protesta, è contro "la liberalizzazione e la privatizzazione del tpl milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di tpl, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”.

L’agitazione del personale di esercizio di superficie e della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.