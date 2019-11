Vigili fuoco: a Palermo adesione sciopero oltre 89%

Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - Adesione all'89,75% a Palermo allo sciopero nazionale dei vigili del fuoco iniziato oggi alle 16 e che terminerà stasera alle 20. Lo stop è stato indetto da Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa per protestare contro la mancanza di risorse approvate dal Consiglio dei ministri per il rinnovo del contratto, il mancato riconoscimento per la categoria del lavoro usurante, la mancata tutela per gli infortuni e malattie professionali da parte dell’Inail e per chiedere l’equiparazione agli altri corpi dello Stato del comparto sicurezza.