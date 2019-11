Milano: nasce fondo ForestaMi, cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030 (2)

(Adnkronos) - Già nel 2018, nell’ambito di ForestaMi, sono stati piantati 85mila alberi dai Comuni di Città Metropolitana che diventeranno 200mila nella primavera del 2020 grazie al lavoro svolto con i parchi, le associazioni, gli enti territoriali e l’aiuto dei cittadini. Le risorse raccolte saranno gestite da un Comitato Scientifico appositamente individuato che sosterrà e accompagnerà l’intervento di forestazione in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta coinvolti.

Il cambiamento climatico ha rilevanti impatti di natura sociale, perché evidenzia e acuisce le disuguaglianze di tipo economico e su questi temi è impegnata anche Fondazione Cariplo. "Oltre ad una condivisione complessiva del valore di ForestaMi, su cui stanno collaborando le nostre fondazioni di comunità, in particolar modo Fondazione di Comunità Milano, un contributo specifico che Fondazione Cariplo sta definendo - ha spiegato il presidente Giovanni Fosti - è con l’assessorato Educazione del Comune di Milano".

In pratica, si riserverà un’attenzione particolare agli edifici comunali che ospitano asili nido e scuole per l’infanzia, soprattutto in periferia, piantando alberi per evitare ondate di calore e migliorare la qualità dell'aria.