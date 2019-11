Milano: nasce fondo ForestaMi, cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Milano è destinata a diventare molto più verde da qui al 2030 e adesso ha anche un fondo, ForestaMi, per gestire le risorse che permetteranno di piantumare tre milioni di alberi. I soldi arriveranno in parte dal Comune, ma soprattutto dai privati e dal Governo. "L'amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - non avrà mai da sola le risorse, ma abbiamo tante aziende, come quelle straniere che vengono a Milano e chiedono spesso come possono contribuire al bene della città". Potranno contribuire piantando un albero.

La costituzione del fondo per la forestazione nella Città Metropolitana è stata annunciata oggi, durante la visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in Triennale per il "World Forum on Urban Forests - Milano Calling 2019", con tanto di iniziativa simbolica del premier: la piantumazione di un ippocastano fuori dalla Triennale.

Il Fondo nasce su iniziativa di Comune e Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia: sarà costituito presso la Fondazione di Comunità Milano Onlus e si occuperà di raccogliere contributi di aziende e cittadini che vogliano partecipare al grande piano di forestazione urbana del progetto ForestaMi, il progetto di ricerca intrapreso dal Politecnico di Milano e finanziato da Fondazione Falk con il supporto di Ferrovie dello Stato. Tra le prime imprese che hanno sostenuto l'ideazione e l'avvio del progetto ci sono Enel e Snam, attraverso la controllata Tep Energy Solution e Fondazione Snam.