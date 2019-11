E.Romagna: Della Vedova, 'bene Calenda, lista comune per Bonaccini'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il M5S va in ‘pausa elettorale’, pare... Noi invece ci sentiamo più impegnati che mai. I gruppi territoriali di Più Europa in Emilia Romagna sono già in campo. Bene Carlo Calenda e Matteo Richetti: mettiamoci subito al lavoro per una lista comune a sostegno di Bonaccini”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.