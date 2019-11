E.Romagna: sondaggio Noto, 'Bonaccini con M5S supera 50%'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il sondaggio di oggi di Antonio Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto per le elezioni Regionali in Emilia Romagna vede Stefano Bonaccini, candidato del Pd a presidente della regione in testa su Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra.

Noto ha sondato tre scenari diversi: il primo vede in campo anche un candidato del M5S, in questo caso Bonaccini avrebbe il 45% , Borgonzoni il 44 e il M5S l’8%.

Nella seconda ipotesi in assenza di non partecipazione del M5S, l’attuale presidente aumenterebbe il consenso al 49% mentre Borgonzoni si fermerebbe al 46%. Nell’ultima ipotesi invece in caso di alleanza tra Pd e M5S, Bonaccini supererebbe il 50% (52) mentre Bergonzoni non supererebbe il 46%.